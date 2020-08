Walmart è in collaborazione con Microsoft per acquisire TikTok

Come riporta il canale di notizie CNBC, Il gigante della vendita al dettaglio statunitense Walmart starebbe collaborando con Microsoft per fare un’offerta, attua all’acquisizione dell’app cinese TikTok. La notizia arriva quando tutti i rapporti suggeriscono che Microsoft è vicina alla conclusione dell’accordo con l’app.

Walmart vuole acquisire Tik Tok

Walmart ha confermato il suo interesse per la società e ha detto che collaborerà con Microsoft attraverso un consorzio. Un portavoce di Walmart afferma in una dichiarazione alla CNBC . “Il modo in cui TikTok ha integrato le capacità di e-commerce e pubblicità in altri mercati è un chiaro vantaggio per i creatori e gli utenti in quei mercati. Riteniamo che una potenziale relazione con TikTok US in collaborazione con Microsoft potrebbe aggiungere questa funzionalità chiave e fornire a Walmart un modo importante per raggiungere e servire i clienti omnicanale, nonché per far crescere il nostro mercato di terze parti e le attività pubblicitarie. Siamo fiduciosi che una partnership tra Walmart e Microsoft soddisferà entrambe le aspettative degli utenti di TikTok negli Stati Uniti, soddisfacendo al contempo le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione del governo degli Stati Uniti “.

TikTok ha avuto 90 giorni di tempo per essere venduto a un’azienda americana oppure verrà messa al bando negli Stati Uniti. Giovedì scorso l’amministratore delegato Kevin Mayer, si è dimesso in vista dell’imminente divieto da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.