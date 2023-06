Weah alla Juve: il colpo dell’estate dei bianconeri

La Juventus è vicinissima a chiudere il primo colpo dell’estate: si tratta di Timothy Weah dal Lille.

Weah: la soluzione versatile di Allegri

L’arrivo in bianconero di Timothy Weah è la soluzione versatile che Massimiliano Allegri cercava per l’attacco della sua Juventus. Il calciatore che potrebbe presto arrivare dal Lille può ricoprire diversi ruoli, tre quali anche l’esterno d’attacco eh quello di centrocampo. In caso dovesse servire potrebbe anche ricoprire il ruolo di mezz’ala, garantendo ai bianconeri una versatilità non indifferente in campo.

Grazie al classe 2000 del Lille la Juve potrebbe cambiare modulo ogni volta che lo ritiene opportuno, così da adattarsi all’avversario e far fronte alle difficoltà che potrebbero insorgere nelle partite più complesse.

Il mercato della Juve parte dall’attacco

Il mercato dei bianconeri comincia dunque dall’attacco. I 12 milioni di euro offerti alla squadra francese per avere il giovane Timothy Weah sono solo l’inizio. Oltre a questo giovanissimo e versatile classe 2000, pronto ormai a firmare un contratto quinquennale con la Vecchia Signora, Allegri si è assicurato anche Milik. L’attaccante, che in un primo momento sembrava dovesse lasciare Torino, resterà in bianco nero anche per la prossima stagione.