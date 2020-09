Whatsapp: dark mode su browser e la ricerca avanzata

Whatsapp ha deciso di rendere disponibile la dark mode anche su browser web, sia per PC che per Mac. Si tratta di una funzione molto utile per coloro che passano diverse ore davanti allo schermo e affaticano gli occhi.

La versione scura di Whatsapp è disponibile già da svariati mesi sui dispositivi mobili, precisamente gli Iphone ed i device Android possono usufruirne da marzo, ma fino ad ora i pc ne erano sprovvisti. In realtà, ricorrendo ad alcuni trucchetti e procedure non ufficiali, anche su questi dispositivi era possibile istallare un tema più scuro, non accessibile comunque a tutti gli utenti. Ora, invece, la dark mode è stata ufficialmente rilasciata dagli sviluppatori di Whatsapp.

Come attivare la dark mode

Per attivare il tema scuro, basta aprire Whatsapp e cliccare sul menu in alto a sinistra, (i tre pallini che sono situati al di sopra dell’elenco delle chat, accanto all’icona del messaggio), in seguito “impostazioni” ed infine tema. Nella schermata che comparirà, si dovrà effettuare una scelta tra tema chiaro e tema scuro. In alternativa, si potrà selezionare il tema “predefinito” che attiva la modalità scura automaticamente in base alle impostazioni del proprio device.

In arrivo la ricerca avanzata

In arrivo tra le funzioni di Whatsapp, inoltre, ci sarebbe una nuova funzionalità concernente la possibilità di effettuare la ricerca avanzata. In questo modo, sarà possibile ricercare non solo contenuti testuali ma anche immagini, gif e file audio, sia nelle chat singole che nella schermata principale. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale Wabetainfo, secondo il quale alcuni utenti iscritti al programma beta sarebbero già in grado di fruirne attraverso un aggiornamento del server. “Quando si utilizza la modalità di ricerca avanzata, è possibile cercare con rapidità il tipo di messaggio. Per esempio, è possibile vedere tutte le immagini/GIF condivise nelle chat di gruppo o nelle singole conversazioni”, hanno spiegato gli esperti.

