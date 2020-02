WhatsApp, è in arrivo un nuovo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento sarà disponibile per gli utenti Android, per Apple bisognerà aspettare ancora

La famosa piattaforma WhatsApp ha spesso tanti aggiornamenti. L’ultimo sarebbe dovuto arrivare già da diversi mesi precisamente da settembre ovvero la Dark Mode. L’aggiornamento che permette di scurire lo schermo e far riposare gli occhi in modalità notturna. Attualmente l’aggiornamento dicono gli esperti è in fase di elaborazione è dovrebbe arrivare tra non molto, nel frattempo c’è una nuova novità.

WhatsApp, nuovo aggiornamento nuovo wallpaper nel colore Dark Solid

In attesa del Dark Mode, è in arrivo un nuovo aggiornamento per gli utenti Android, un nuovo wallpaper. Si tratta del colore Dark Solid che si avvicina in qualche modo alla Dark Mode. Il colore in questione va ad aggiungersi alla già grande varietà di tonalità disponibili per dare un’impressione diversa al background di WhatsApp.

L’aggiornamento potrebbe essere disponibile tra due settimane per tutti compresi anche i dispositivi Apple anche se non subito.

WhatsApp, Versione beta, colori scuri solidi

L’ultima versione di Android Beta 2.20.31 di WhatsApp presenta nuovi colori scuri solidi anzichè il nero. Vanno dal marrone scuro, blu scuro, oliva scuro, viola scuro e velluto. scuro e si possono impostare cliccando su Sfondo. Per scaricare la versione Beta basta andare su Google Play oppure scaricarla facendo clic su questo link.

Il colore scuro per il tema serve a prolungare la batteria sui telefoni con schermo OLED, mentre gli altri colori solidi servono per lo più a far rilassare gli occhi rispetto al tema attuale bianco. Oltre ai colori solidi scuri c’è anche l’opzione predefinita del sistema disponibile per gli smartphone che utilizzano l’ultimo sistema operativo Android 10 e hanno abilitato la modalità Dark per il loro telefono.

Mentre per coloro che hanno Android 9 o versioni precedenti dovranno abilitare i temi manualmente.