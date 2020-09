Whatsapp introduce lo shopping in app

Whatsapp inserirà a breve nuove funzionalità nella popolare app di messaggistica. Uno dei rumors trapelati riguarda la possibilità di usufruire di un servizio per gli acquisti tramite corriere, ovviamente la notizia ha molto incuriosito gli utenti.

L’app sta lavorando per includere un pulsante, rappresentato da un’icona a forma di borsa, da posizionare accanto al pulsante della chiamata. Cliccando questo pulsante, si potrà accedere direttamente al catalogo di prodotti messo a disposizione dalle diverse aziende attraverso la chat business.

La scelta è stata introdotta dopo la scelta di altri social come Facebook ed Instagram di introdurre la funzione shopping, e consentirà di fare il “checkout” degli articoli scelti, e di pagarli direttamente utilizzando l’app. Sicuramente è un passo in avanti per consentire alle piccole imprese ed in generale tutti gli utenti Business di creare una sorta di shop virtuale con articoli e relativi prezzi, come quello delle piattaforme e-commerce.

I clienti preferiscono il contatto diretto con le aziende

“Stiamo inaugurando un nuovo capitolo del commercio digitale a livello mondiale“, ha spiegato Amrit Pal, product manager di WhatsApp. “Ogni giorno molte aziende riferiscono che WhatsApp è il luogo principale in cui avviene l’incontro con i clienti. Visitare il sito web è divenuta un’azione obsoleta“.

L’icona di telefonata, invece, rappresentata da un telefono, potrà essere cliccata dal catalogo dei prodotti, e consentirà di contattare il servizio clienti dell’azienda con cui si intende comunicare, attraverso la chiamata vocale oppure la videochiamata. L’icona avrà lo stesso aspetto di quella già presente, e sarà posizionato nello stesso punto.

Ormai le aziende, come constatato dall’amministratore delegato Mark Zuckerberg, stanno implementando il loro servizio consumatori tramite messaggistica istantanea, per ottenere un contatto più diretto ed illustrare i loro prodotti e servizi in maniera veloce ai consumatori. Questo consente alle aziende di conquistare una platea sempre maggiore di clienti.

