WhatsApp, parlare con chi ti ha bloccato

Ecco il trucco per aggirare il blocco Whatsapp

Whatsapp è l’app che da ormai qualche anno funge da surrogato degli sms. Essa infatti utilizza la connessione internet, dati o Wi-Fi, ed evita il consumo di credito telefonico. Inoltre, consente di scambiare file audio, immagini o video in maniera facile e veloce.

Potrebbe capitare, però, di terminare in malo modo una conversazione con un contatto e di venire bloccati, non potendo più rispondere alla conversazione. Per ovviare all’inconveniente c’è un metodo abbastanza facile e veloce, ma serve la complicità di una terza persona.

Trucco per parlare su WhatsApp con chi ti ha bloccato

Bisogna sapere, infatti, che per poter parlare con qualcuno che vi ha bloccati è sufficiente fare un gruppo. La terza persona coinvolta dovrà, appunto, creare un gruppo ed inserire non solo il vostro numero ma anche quello dell’artefice del blocco.

In questo modo si può aggirare il blocco grazie alle linee guida delle conversazioni di gruppo di whatsapp, e si può comunicare facilmente con la persona che vi ha bloccato. Almeno fin quando non deciderà di uscire dal gruppo ed eventualmente segnalarlo!