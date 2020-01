WhatsApp tema scuro: come si installa su smartphone e su WhatsApp Web

E’ stata da poco lanciata al versione Whatsapp beta o Dark mode, che dovrebbe cosentire di avere un maggiore risparmio energetico. Come funziona e come scaricarlo?

Whatsapp beta tema scuro cos’è e come si installa?

La versione beta del tema scuro può essere utilizzata dagli smartphone, scaricando semplicemente un file, si potrà così cominciare a provare questa novità. I colori vivaci del verde, saranno sostituite con tonalità di grigio, mentre i messaggi saranno scritti con il colore bianco.

Sostanzialmente gli utenti possono attivare direttamente dalle impostazioni dell’applicazione stessa nella sezione “Tema” la nuova modalità. Rimangono così tre opzioni di scelta: chiaro, scuro e risparmi energetico. La versione “Chiaro” è quello ormai di uso comune. La versione “Scuro o dark” introduce il tema del grigio, quella a “risparmio energetico” ha i toni quasi neri. Questo però permetterà il risparmio, appunto in termini di energia del telefono stesso.

Per il momento però la versione beta di WhatsApp, la numero 2.20.13 non è stata rilasciata ufficialmente, ma se si è iscritti al programma beta dell’applicazione, basta aggiornarla. Come fare? Accedere alle impostazioni di WhatsApp e premere su Chat. Nella pagina che si aprirà, cliccare sulla voce “Tema”. Si aprirà un menù con due opzioni: “Chiaro” e “Scuro”. Selezionando Scuro, si attiverà la modalità notte di WhatsApp.

WhatsApp tema scuro: come installare il tema nero su pc per WhatsApp Web

Il restyling dello schermo nero può essere applicato anche sul pc a WhatsApp Web, con la procedura che cambia a secondo se si utilizza un browser piuttosto che un altro. Vediamo insieme come.

Nel caso si utilizzi Chrome:

E’ necessario installare Stylus Si tratta di un’estensione che permette appunto di usare WhatsApp Web in versione Dark.

Si tratta di un’estensione che permette appunto di usare WhatsApp Web in versione Dark. Fatto questo occorre scaricare il “Tema Scuro” per Stylus e quindi installarlo sul proprio PC. Il “Tema Scuro” può essere scaricato direttamente sulla pagina Darkwhatsapp

Una volta installato basterà aprire WhatsApp Web che apparirà appunto con il “Tema Scuro” installato ed utilizzabile

Nel caso si utilizzi Mozila Firefox

E’ necessario scaricare ed installare l’estensione di Stylus specifica per Firefox;

Scaricare ed installare il tema;

Avviare WhatsApp Web per avere il “Tema Scuro”

Quali vantaggi dell’utilizzo del nuovo tema?

Oltre ai vantaggi in termini di risparmio energetico, pare che la nuova persione abbia anche altre particolità positive. Sembra che i colori scuri, siano più riposanti per la vista. Soprattutto, per chi lo utilizza al buio o la sera. Si possono così continuare a scambiare messaggi senza avere quella strana sensazione di occhi stanchi.