WhatsApp web: Come fare videochiamate dal PC

Oggi giorno fare chiamate e videochiamate su WhatsApp come sappiamo è molto facile e veloce, basta avere il numero lanciare la chiamata con l’icona della cornetta o della videocamera e il gioco è fatto. Ma questa facilità non la troviamo nella versione Web di WhatsApp che non permette di fare videochiamate. WhatsApp Web ricordiamo è la versione desktop dell’applicazione di messaggistica.

Videochiamate con WhatsApp Web

Per accedere alla web app si può scaricare WhatsApp Desktop dal Windows Store o dal Mac App Store, oppure utilizzare il browser del computer. In entrambi i casi bisogna scansionare il QR Code che si trova nell’app dello smartphone e in pochi secondi ci si connette con whatsApp dal computer. Purtroppo la funzione desktop non ha le stesse funzioni di quella dello smartphone in quanto non è possibile effettuare chiamate e videochiamate. Gli sviluppatori ancora non hanno rilasciato le nuove funzioni nonostante le promesse.

Come fare video chiamate su WhatsApp dal Pc?

L’unico strumento che ha una funzione simile sono le note vocali, ma che in nessun modo possono sostituire una telefonata. Ma un modo esiste per far partire le videochiamate dal Pc. Ovvero bisogna utilizzare un emulatore Android.

Si tratta di un programma che “copia” il sistema operativo Android sul PC e permette di installare le principali applicazioni del sistema operativo. Installando un emulatore quindi sarà possibile effettuare chiamate e videochiamate su WhatsApp dal Pc. Però va detto che whatsapp può utilizzare solo uno smartphone alla volta e non solo prima di iniziare bisogna fare il backup di WhatsApp in modo da copiare tutti i messaggi e non perderne nemmeno uno nel passaggio dall’emulatore per il Pc.

Per chi ha necessità di utilizzare WhatsApp dal PC per le videochiamate, non vi resta che lanciare l’emulatore, scaricare l’App di WhatsApp, inserire il proprio numero di telefono e seguire tutta la normale procedura per scaricare il backup e usare il proprio profilo.