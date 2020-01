Whatsapp web: tutte le funzionalità nascoste

Whatsapp, già nel 2015, ha lanciato una versione web della sua app, per consentire agli utenti di poter messaggiare attraverso il pc, sul dekstop, vale a dire WhatsApp Web. La funzione si rivela essere molto utile per chi non ha lo smartphone a portata di mano, oppure è scarico.

Whatsapp web offre tutte le funzionalità tranne una: gli utenti sono impossibilitati ad effettuare chiamate, come invece si può fare con lo smartphone. Ma ecco cosa è possibile fare tramite Whatsapp web e le novità nascoste:

Utilizzare più account contemporaneamente: attraverso l’utilizzo di più browser, o sfruttando la modalità in incognito dello stesso browser, si può accedere a due o più account di Whatsapp aprendo più finestre. Tale escamotage è indispensabile per chi ha, ad esempio, un numero privato ed uno di lavoro.

Modalità Picture-in-Picture (PiP): introdotta nel 2018, questa funzione consente di guardare video da diverse fonti, tra cui Facebook, Youtube ecc., senza dover uscire dall'app. Il video infatti viene riprodotto nell'angolo in alto della chat, consentendo agli utenti di vedere il filmato e messaggiare in contemporanea.

Scorciatoia Emoji: Per scegliere le "faccine" su Whatsapp Web, si può usare la scorciatoia. Basta digitare i due puntini e successivamente le prime due lettere dell'emoji in questione.

WA Toolkit

Aggiungendo al browser l’estensione WA Toolkit, si può accedere ad altre due funzionalità interessanti:

Larghezza intera della chat: questo strumento consente di allungare il fumetto della chat per tutta la larghezza della finestra, in modo da non far apparire il messaggio su più righe.

Notifica in background: tale funzionalità elimina la necessità di entrare nell'app per leggere un messaggio. Si può leggere semplicemente cliccando sull'icona dell'estensione. Allo stesso modo, si possono controllare i messaggi non letti.

