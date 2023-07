“X” e la “dark mode” di Elon Musk

Musk ha dichiarato la volontà di rendere Twitter, ora “X”, utilizzabile solamente in “dark mode”.

“X”: che cos’è la “dark mode”?

Elon Musk torna a pubblicare tweet, questa volta per informare gli utenti che ha intenzione di rendere Twitter utilizzabile solamente in “dark mode”. L’imprenditore ha dichiarato che “presto la piattaforma avrà solamente la “dark mode””. La “light mode” che ha accompagnato per lungo tempo la lettura dei tweet sparirà, rendendo Twitter un posto più “oscuro”.

Dopo le spunte blu a pagamento e il cambio di logo a X arriva dunque la modalità scura: scritte bianche su fondo nero. Diversi utenti hanno notato come il testo in questo modo potrebbe essere più difficile da leggere e stanno chiedendo a gran voce di preservare un’opzione di modalità chiara.

La mediazione degli utenti

Anche se la modalità scura dovesse diventare l’impostazione predefinita, gli utenti stanno provando a mediare con Elon Musk per avere un’opzione di modalità chiara.

Al momento Twitter offre diverse opzioni di sfondo, come la modalità chiara, quella scura con sfondo nero e una intermedia che (blu scuro-grigio). Ma a Musk non piacciono le mezze misure e il “total black” sembra l’unica strada possibile. Che si rassegnino gli scontenti.