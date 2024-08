Your Name. Storyboard di Makoto Shinkai 

Il 26 agosto del 2016 usciva nelle sale giapponesi Your Name. di Makoto Shinkai, un film destinato a fare la storia dell’animazione! Da quel giorno Your Name. ha conquistato non solo il pubblico giapponese, ma anche gli spettatori di tutto il mondo, sorpassando per vendite al botteghino, fuori dal Giappone, la pellicola de La città incantata di Hayao Miyazaki.

Ora i lettori italiani potranno scoprire il making of di questo capolavoro!

In occasione dell’anniversario della sua prima uscita nelle sale, J-POP Manga è felice di annunciare l’arrivo in libreria e fumetteria in inverno dell’imperdibile storyboard del film, ovvero la sequenza dei disegni preparatori, corredati da didascalie, che sono serviti alla progettazione di tutte le scene più iconiche e amate della pellicola. Il volume è inoltre arricchito da contenuti extra e da una intervista esclusiva all’autore.

- Advertisement -

La magia di Your Name. torna a brillare in questo prestigioso volume che raccoglie l’intero storyboard del film, realizzato dal leggendario sceneggiatore e regista Makoto Shinkai. Una finestra sul processo creativo che ha dato vita a uno dei film d’animazione più influenti e apprezzati dal pubblico, con in aggiunta, in appendice, un’approfondita intervista inedita all’autore. Un volume indispensabile per tutti gli appassionati di anime, disegno e cartoni animati, per scoprire come nasce un capolavoro.

A partire dall’universo di Your Name. sono stati pubblicati da J-POP Manga il romanzo Your Name. Kimi no na wa, Your Name. Il manga, Your Name. The Official Visual Guide e anche Your Name – Another Side: Earthbound (sia nella forma del romanzo che nella sua trasposizione manga), ovvero le vicende del film raccontate dal punto di vista degli altri personaggi della storia.

- Advertisement -

Dell’ampia produzione di Makoto Shinkai sono inoltre usciti a marchio J-POP

le novel Il giardino delle parole, 5cm al secondo, La voce delle Stelle, Oltre le nuvole – Il luogo promessoci, Weathering with you, I Bambini che inseguono le Stelle – Viaggio verso Agartha e il romanzo tratto dal suo ultimo successo al botteghino, Suzume.