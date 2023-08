Youtube Music introduce i Samples, nuova funzione per la musica emergente

Youtube Music è tra le applicazioni del telefono più ricercate pe ascoltare musica e, soprattutto, vedere o pubblicare videoclip musicali. Seguendo la tendenza TikTok, ultima piattaforma di condivisione al primo posto rispetto agli altri social, Youtube Music ha introdotto i Samples, brevi spezzoni musicali presenti in un feed verticale.

L’intento di questa novità è quella di far conoscere agli utenti nuovi video e, soprattutto, nuovi video targettizzati sull’interesse degli utenti, quindi sfrutta a pieno algoritmo e navigazione personalizzata sull’utente. Di seguito, il video ufficiale dedicato ai Samples.

Come funzionano i Samples, le caratteristiche più importanti

I Samples sono quasi come gli shorts, pensati per una visione veloce ed estesa attraverso lo smartphone. Una visione magari in momenti di noia e attesa e su largo schermo. Servono per scoprire nuova musica, canzoni, video clip, backstage vengono offerti con una funzione continua ed interrotta, una modalità coinvolgente di visione e ascolto.

Altre funzioni importanti

I brevi video però sono pensati non solo per la musica bensì soprattutto per le novità musicali. Quindi l’attenzione ricadrà su nuovi brani, sull’artista, l’utente avrà la possibilità in pochi secondi di farsi un’idea della nuova canzone e del brano musicale. Potrà poi approfondire navigando nel profilo dedicato all’autore, al brano, al singolo pezzo.

Tra le funzioni veloci: possibilità di aggiungere la nuova canzone nella libreria musicale, creare una playlist, condividere il samples, vedere il video musicale per intero, utilizzare il brano per creare un proprio corto tramite smartphone.