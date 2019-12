Zac Efron, dopo la pericolosa infezione di tifo torna a casa

Zac Efron il noto attore lanciato dalla piattaforma Disney con il musical High School Musical e molto amato dalle tante fans di tutto il mondo rassicura tutti quelli che si sono preoccupati per lui.

In queste ore la notizia che Zac fosse ammalato gravemente si è diffusa in breve, il giovane infatti qualche settimana fa ha partecipato ad un reality in Papua Nuova Guinea e li ha contratto una grave infezione di tifo che lo ha ridotto in coma celebrale per qualche giorno, una patologia che lo ha messo in serio pericolo di vita ma che oggi sembra essere stata superata grazie alle cure del luogo e le tante attenzione delle persone che si sono prese cura di lui.

Zac Efron ha voluto affidare il suo primo messaggio post malattia ai social, ha scritto su Instagram che oggi sta bene e che è tornato a casa dai suoi amici e dalla famiglia. Ha spiegato che si è ammalato ma è anche guarito velocemente e questo gli ha permesso di concludere la sua avventura in Papa Nuova Guinea, un’esperienza stupenda e indimenticabile di cui l’attore pubblica anche alcune foto.

Zac Efron: “Ora sto bene, grazie per l’affetto che mi avete dimostrato”

Determinato e coraggioso Zac Efron ricorda con delle immagini l’esperienza nel reality che lo ha messo in serio pericolo di vita, poi ringrazia tutti per l’affetto dimostratogli e augura a chi gli vuole bene, in particolare le tante fans un buon 2020 sperando che sia pieno di sorprese solo piacevoli: “Ora sono a casa con la mia famiglia e i miei amici per le vacanze. Grazie a tutti per l’interessamento, per i messaggi che mi avete mandato e per l’affetto che mi avete dimostrato. Ci vediamo nel 2020.” Queste le parole dell’attore sempre ottimista e sorridente.