Zeppoline in friggitrice ad aria, prova la ricetta supercollaudata

Le zeppole sono un delizioso dolce fritto tipico, oggi vi darò questa versione preparata nella friggitrice ad aria, una consistenza più leggera e salutare senza rinunciare al loro gusto irresistibile. Prova anche quelle al cioccolato.

Ingredienti zeppoline in friggitrice ad aria ( 15 zeppoline )

130 ml di acqua

80 g di burro

130 g di farina

3 uova medie a temperatura ambiente

crema pasticcera

ciliegine per decorare

Procedimento

In una pentola, porta l’acqua e il burro a ebollizione. Aggiungi la farina in un colpo e mescola energicamente fino a ottenere un impasto omogeneo che si stacca dalle pareti della pentola.

Trasferisci l’impasto in una ciotola e lascialo raffreddare leggermente.

Aggiungi le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta, fino a ottenere un composto liscio ed elastico.

Trasferisci l’impasto in una sac à poche con bocchetta stellata e forma delle zeppole su carta da forno tagliata a misura del cestello della friggitrice ad aria.

Cottura

Inserisci la carta forno con le zeppole nel cestello e cuoci a 180°C per 10 minut. Al termine dei primi 10 minuti, alza la temperatura a 200°C e cuoci per altri 10 minuti finché le zeppole non saranno dorate e gonfie.

Crema Pasticcera 500 g

500 ml di latte

180 g di zucchero

100 g di farina

3 tuorli d’uovo

Buccia di un limone bio

1 pizzico di vaniglia

1 pizzico di sale

Procedimento

Porta a ebollizione il latte con la buccia di limone e la vaniglia, quindi lascia in infusione per alcuni minuti. Sbatti i tuorli d’uovo con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi la farina setacciata al composto di tuorli e zucchero, mescolando bene.

Rimuovi la buccia di limone dal latte e versalo lentamente nel composto di uova e farina, mescolando continuamente. Trasferisci il composto nella pentola e cuoci a fuoco medio-basso, mescolando costantemente, finché la crema si addensa.

Trasferisci la crema in una ciotola e coprila con pellicola trasparente a contatto. Lascia raffreddare a temperatura ambiente prima di utilizzarla per farcire le zeppoline.

Consigli

Assicurati che le uova siano a temperatura ambiente per evitare che l’impasto diventi troppo denso.

Utilizza una sac à poche per formare le zeppole in modo uniforme e preciso.

Controlla attentamente la temperatura della friggitrice ad aria per garantire una cottura ottimale e uniforme delle zeppole.