10 Minuti in Anteprima di The Watchers

The Watchers è disponibile per l’acquisto su Apple Tv app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, TIMVISION, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Dal produttore M. Night Shyamalan è in arrivo,

‘The Watchers – Loro ti guardano’ scritto per il cinema e diretto da Ishana Night Shyamalan e basato sul romanzo di A.M. Shine.

Il film segue le vicende di Mina,

artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

Non puoi vederli, ma loro vedono tutto. ‘The Watchers – Loro ti guardano’ vede protagonisti, Dakota Fanning (“C’era una volta a… Hollywood”, “Ocean’s 8”), Georgina Campbell (“Barbarian”, “Suspicion”), Oliver Finnegan (“Creeped Out – Racconti di paura”, “Outlander”) e Olwen Fouere (“The Northman”, “The Tourist”).

Il film è prodotto da

M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan e Nimitt Mankad. Produttori esecutivi sono Jo Homewood e Stephen Dembitzer. Ad affiancare la sceneggiatrice/regista Shyamalan dietro la macchina da presa troviamo il direttore della fotografia Eli Arenson (“Lamb”, “Hospitality”), lo scenografo Ferdia Murphy (“Lola”, “Quello che non so di te”), il montatore Job ter Burg (“Benedetta”, “Elle”) e il costumista Frank Gallacher (“Sebastian”, “Aftersun”). Le musiche sono di Abel Korzeniowski (“Till – Il coraggio di una madre”, “The Nun”).