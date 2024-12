21 e 22/12 – La leggenda di Natale + Lo Schiaccianoci a Treviso

Sabato 21 dicembre appuntamento in P.zza dei Signori alle 17 per “La leggenda di Natale”, un fantastico spettacolo itinerante gratuito ideato e organizzato dal Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni per la regia di Sergio Manfio e inserito nelle attività Natale Incantato a Treviso 2024.

Un’ora e mezza di divertimento ed emozioni, alla ricerca del contro-incantesimo per fermare una perfida Maga che vuole bloccare il Natale. Il Capi e l’Assistente insieme al Mago delle Bolle, a grandi dinosauri gonfiabili, ai DinoCuccioli – e naturalmente ai bambini – dovranno impegnarsi per riuscire nell’impresa!

“La leggenda di Natale” è il tradizionale ‘dono’ che Gli Alcuni fanno ai più piccini nei giorni che precedono questa festività tanto amata. Divertimento assicurato per i partecipanti, che potranno seguiranno le tappe dello spettacolo per le vie e le piazze del centro storico.

Il Capi, l’Assistente e il Mago delle Bolle, gli attori beniamini dei bambini, saranno i protagonisti di questa fantastica avventura che li vedrà interagire con gli impressionanti dinosauri gonfiabili di Filippo Gallina, con i simpatici piccoli “DinoCuccioli” della serie cartoon in onda sui canali Rai, sempre assistiti dagli animatori “mantellati”, in un tripudio di colori, musica e proiezioni su grandi schermi…

Si parte alle 17 da Piazza dei Signori,

dove Maga Cornacchia annuncia il sortilegio che impedirà l’arrivo del Natale e il pubblico si metterà in moto per superare 4 prove di coraggio e abilità, al termine delle quali la città potrà illuminarsi nuovamente per il gran finale, risuonando di splendide musiche.

Al termine dello spettacolo i bambini sono invitati ad andare davanti al palco in Piazza dei Signori per salutare il Capi e l’Assistente e per ricevere in omaggio un poster autografato.

Uno spettacolo da non perdere, che affascina sempre i bambini e anche i genitori che li accompagnano, tappa dopo tappa, alla scoperta di angoli della città che diventano “nuovi” e affascinanti nel loro trasformarsi in palcoscenico per le avventure della “Leggenda di Natale”.

Domenica 22/12 al Teatro Sant’Anna la compagnia Ditta Gioco Fiaba è di scena con “LO SCHIACCIANOCI”, uno spettacolo interattivo animato dalle musiche di Tchaikovsky.

Due attori e un magico albero di Natale che domina la scena, uno schiaccianoci di legno destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli coloratissimi che serviranno per volare e diventeranno anche addobbi natalizi, si trasformeranno in spade e molto altro… Lo spettacolo alterna momenti di narrazione, di movimento su musica, di azione e partecipazione attiva del pubblico in cui tutti i personaggi della storia saranno animati e resi vivi dai due attori protagonisti. Un’emozionante avventura tra soldatini di stagno e topi guerrieri, nel clima di sogno che precede il Natale.

Biglietto €6,00.

I bambini sotto i 3 anni partecipano gratis | Sono disponibili tessere non nominative da 5 o 10 ingressi, che si possono regalare (un’ottima idea per Natale!) e si possono usare anche con amici e parenti, senza limite di ingressi per lo stesso spettacolo | Prevendite in teatro e su liveticket.it

L’attività del Centro di Produzione Gli Alcuni al Teatro Sant’Anna è possibile grazie ai contributi del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e dell’Amministrazione comunale di Treviso.