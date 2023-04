73enne schiacciato da una mucca: stava lavorando in stalla

Questa mattina 20 aprile, un pensionato di 73 anni è stato schiacciato da una mucca mentre stava lavorando in stalla. Le sue condizioni al momento sembrano essere molto gravi. L’incidente si è verificato verso le 9 ed ha coinvolto tutta l’equipe medica del 118. In loco, sono presto arrivati i soccorsi, che considerato lo stato di salute dell’uomo, hanno deciso di condurlo in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Il 73enne ha riportato lesioni molto gravi, al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Le autorità stanno indagando sul caso per capire quale sia stata la dinamica dell’incidente, in che modo l’animale abbia aggredito il povero pensionato e se quest’ultimo abbia cercato di difendersi. Il caso ricorda quello del lavoratore 44enne che lo scorso 8 aprile è stato anch’esso schiacciato da un bovino mentre si trovava nella stalla.

Il lavoratore schiacciato da un bovino a Reggio Emilia

La vicenda si è verificata all’intento di una grande azienda agricola al civico 5 di via Stradelle Bianche a Reggio Emilia. In loco sono presto arrivati: un’ambulanza, l’automedica di Montecchio e l’elisoccorso di Parma. Temendo che la vittima avesse riportato lesioni ed emorragie interne, i sanitari hanno deciso di trasportarlo al Policlinico della città ducale in codice rosso.