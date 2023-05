A30 Caserta-Salerno: nell’incidente muore anche il 16enne

Cresce il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto ieri sera sulla A30 Caserta-Salerno, al chilometro 52.600 nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino. Un’auto, in cui viaggiava un’intera famiglia originaria di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, ha impattato contro due guardrail mentre procedeva in direzione Nord, ribaltandosi subito dopo.

Una giovane di 13 anni è stata sbalzata all’esterno della vettura ed è deceduta sul colpo. Apparse gravissime fin da subito anche le condizioni di un ragazzo di 16 anni. Il giovane è deceduto nella notte di domenica 14 maggio. Feriti in modo grave la donna che era al volante e un bimbo di 8 anni. Il padre, invece, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

I sanitari della Rianimazione sperano in “un miracolo” per il piccolo di 8 anni

I medici dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona stanno monitorando le condizioni del piccolo. Il bambino sta male e i sanitari della Rianimazione sperano in “un miracolo”. In loco è presto intervenuta la Polstrada per i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, non sembrerebbero essere state coinvolte altre vetture nell’incidente. I due feriti più gravi sono ricoverati in condizioni critiche tra gli ospedali “Fucito” di Mercato San Severino e “Ruggi” di Salerno.