Abano Terme: uccise il fidanzato a coltellate, arriva la condanna

A settembre del 2022, la 31enne aveva ucciso a coltellate il fidanzato dopo una lite per futili motivi ad Abano Terme, piccolo paese in provincia di Padova, in Veneto.

La donna ha ucciso il fidanzato con delle coltellate dirette al cuore. L’uomo è deceduto successivamente in ospedale. Per cercare di discolparsi, durante il processo la killer avrebbe riferito che il fidanzato si sarebbe allontanato con un altro uomo per poi tornare gravemente ferito in auto. Il PM che ha indagato sul caso ha sempre definito le testimonianze della donna fortemente inattendibili, in primo luogo perché aveva mentito asserendo che un altro uomo avrebbe accoltellato il fidanzato, in seconda fase poi, una volta scoperta, avrebbe ulteriormente mentito dichiarando di avere agito per paura.

Anche la seconda versione è stata ampiamente smentita dalle rilevazioni degli inquirenti secondo i quali la donna non aveva alcun segno sul corpo e sugli abiti. Viste le circostanze il Pubblico Ministero ha chiesto il massimo della pena per la donna senza alcuna attenuante generica e con annessa custodia cautelare durante il processo.

Il processo di primo grado è terminato con una condanna pesante per la donna che dovrà scontare 24 anni di pena in carcere per l’omicidio del fidanzato.