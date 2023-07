Adriana Volpe nuovo amore in vista? La risposta della conduttrice

Single da qualche anno Adriana Volpe è una donna realizzata e sicura di se. E’ inoltre una mamma appagata e per il momento non sente il bisogno d’avere un uomo al suo fianco. Anche se il gossip ogni tanto le affibbia un nuovo amore, la Volpe si dichiara single. Intervistata dal magazine Gente Adriana non esclude la possibilità d’innamorarsi di nuovo.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip prima come concorrente e poi come opinionista la conduttrice il prossimo anno sarà di nuovo nel cast di Bella Ma’, programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. Un ruolo che ha accettato con entusiasmo e che sente adatto a lei. Adriana ammette d’avere dei corteggiatori ma in questo momento è chiusa, non sente il bisogno d’aprirsi a nuove relazioni. Tuttavia ha un prototipo d’uomo, ha delineato le caratteristiche che dovrebbe avere una persona per starle accanto:

“Vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca” . La conduttrice ha poi parlato del rapporto che ha con il tempo che scorre. Le piace dire che ha 25 anni per gamba in tal modo sdrammatizza la sua età. Tuttavia non nega che guardandosi oggi si apprezza, quello che vedo allo specchio le piace molto.

Adriana Volpe: “Ho dovuto valorizzare il mio corpo“

Quando era molto giovane Adriana Volpe ha ammesso d’aver avuto un rapporto conflittuale con la sua fisicità. Era molto magra e priva di forme: “Mi sembrava di somigliare a Olivia di Braccio di Ferro.” Ha poi spiegato che grazie all’attività fisica è riuscita a modellarsi.

Anche la scelta d’abiti adatti al suo fisico l’ha aiutata a valorizzarsi. Oggi si piace e ha superato ogni possibile conflittualità con se stessa. La carriera d’Adriana Volpe è stata eclettica e versatile anche se dopo i contrasti avuti con Magalli a I Fatti Vostri tornare in Rai non è stato facile.