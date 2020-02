Aggrappati al vagone del treno per Merano: folle gesto di due giovani

In rete sta spopolando un video che ritrae due giovani con il volto coperto aggrappati al vagone del treno Bolzano/Merano in corsa. Ancora non si sa se si tratta di una bravata di due adolescenti o se sia una sorta di nuova challenge. Il video è stato caricato sulla pagina del noto social network Instagram “Free.Kidz”.

I due si sono auto filmati tramite un’action cam e un drone, proprio da alcune riprese si ipotizza che sia stato coinvolta una terza persona. Durante la corsa del treno i due incoscienti hanno addirittura avuto il coraggio di disegnare il loro logo sul finestrino del treno. Una volta giunti in stazione entrambi sono saltati giu dal treno e si sono dileguati velocemente.

Il post su Instagram

Una condotta del genere è assolutamente da non emulare, i due infatti hanno messo a repentaglio la propria vita per una manciata di like. Il post in questione ha come descrizione una frase precisa “Escaping reality” ovvero “fuggire dalla realtà”. Molto probabilmente il video è una sorta di strumento attraverso il quale i due giovani hanno voluto raccontare il loro modo di sentirsi vivi, una sorta di sfida al sistema, alle regole della civiltà.

Questo è provato anche da uno degli hashtag del post in questione “Fuckthesystem”. Purtroppo in molti hanno commentato il post e molti commenti sono stati “positivi”, figo, forte o reaction di approvazione. Questo ovviamente è un segnale che non può essere trasmesso alle nuove generazioni, molto probabilmente il video sarà anche eliminato dal social network onde evitare il cattivo esempio. Purtroppo in rete esistono svariati video che ritraggono ragazzi e ragazzi mentre mettono a repentaglio la propria vita per la popolarità. Si spera che il gesto dei due ragazzi sia solo una bravata e non l’inizio di una delle tante challenge che ogni anno mietono migliaia di vite.

Abbiamo deciso di non inserire il video per evitare emulazioni e consensi positivi da parte di giovani e ragazzini, che spesso cercano di seguire questi folli gesti non pensando alle conseguenze spesso letali.