Air: nelle sale il film su Nike e Jordan

Dal oggi in sala Air – La storia del grande salto, film che promette di diventare un classico americano e che racconta la storia dell’accordo tra Nike e un giovane Michael Jordan.

Air: Ben Affleck e Matt Damon di nuovo insieme

In Air – La storia del grande salto si intrecciano mondi appaiati eppure distanti. Non c’è solo la storia della Nike di Michael Jordan a tenere banco, ma anche quella dei personaggi artefici di questo matrimonio commerciale. Tratto da una storia vera, quella dell’accordo commerciale tra una giovane matricola dell’NBA, Michael Jordan, e la Nike, il film ripercorre la vicenda cambiando punto di vista. I protagonisti qui sono soprattutto coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Con Ben Affleck e Matt Damon virgola di nuovo insieme dopo circa 25 anni, questo film si presenta tra quelli candidabili per il prossimo premio Oscar.

La storia di una scommessa

Il film è la storia di una scommessa: quella della Nike che arruola un giovanissimo Jordan, all’epoca matricola dell’NBA. MJ non aveva ancora mai giocato neanche una partita. Nonostante ciò, la Nike era sicura che sarebbe diventato un fenomeno mediatico. L’azienda puntò tutto sul giocatore e creò una linea di scarpe apposta per lui, le Air Jordan. E alla fine, come sappiamo, vinse la scommessa.