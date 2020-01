Al Bano e Romina Power, possibili cantanti in gara a Sanremo 2020

Al Bano e Romina Power sono pronti a sbarcare a Sanremo 2020 come cantanti in gara, a rivelarlo Cristiano Malgioglio sul suo profilo Instagram

Dubbi, incertezze e tanta segretezza circolano intorno alla possibilità che Al Bano e Romina Power possano essere uno dei due concorrenti ancora non svelati da Amadeus in gara a Sanremo 2020. Di certo Al Bano non ha mai nascosto il suo desiderio di voler partecipare ancora una volta alla kermesse insieme all’ex moglie sia come ospite d’onore che come cantante in gara, il palco dell’Ariston è fatto per vivere emozioni intense date da tutto ciò che ruota intorno alla popolare manifestazione.

Per il momento le parti interessate non hanno confermato, ma neanche negato la loro presenza nella città ligure ma ad insinuare che sicuramente ci saranno è Cristiano Malgioglio che sul suo profilo Instagram in queste ore ha rivelato che i due ex coniugi sono pronti a sbarcare a Sanremo 2020 con una sua canzone, scritta insieme a Romina dal ritornello fantastico, che subito conquisterà il pubblico e pronta ad essere tradotta in più lingue.

Le dichiarazioni di Cristiano Malgioglio non sono passate inosservate soprattutto dagli appassionati di musica molto attivi sui social:” Ecco il duo più internazionale pronto a sbarcare al Festival di Sanremo. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Il solo ritornello non uscirà facilmente dalla vostra testa”.

Romina Power: “Non so se sarò a Sanremo 2020”

Solo qualche giorno fa Romina Power aveva dichiarato all”Adnkronos che l’aveva contattata per confermare le dichiarazioni di Al Bano sulla loro partecipazioni a Sanremo 2020 di non poter garantire la sua presenza alla kermesse, soprattutto non era certa di voler presenziare come ospite d’onore ama molto di più la gara: “Rispetto lo spirito di Sanremo. Da quando è nato il Festival l’ho sempre visto come una gara. Parecchie volte ho gareggiato anche io e per due volte ho partecipato come ospite d’onore, ma non è la stessa cosa.” L’amata Romina Power sarà stata accontentata?