Sanremo 2020, Tiziano Ferro ospite tutte e 5 le serate

Alla fine di Sanremo Giovani Amadeus rivela qualcosa di più del suo Sanremo 2020 e accoglie l’applauso del pubblico quando rende noto che Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti fissi della kermesse, il cantante sarà presente tutte e 5 le serate e oltre a cantare farà anche altre cose di cui per il momento non è dato sapere.

La notizia ha fatto il giro della rete in pochi minuti e conferma che il festival organizzato dal conduttore dei Soliti Ignoti riserva decisamente molte sorprese. A proposito di Tiziano Ferro Amadeus ha, anche detto, che ha parlato molto spesso con lui e insieme sono riusciti a trovare un modo per far si che l’artista potesse partecipare a Sanremo in modo originale e interessante senza cadere nella monotonia.

Ricordiamo che il cantante di Latina è attualmente in giro tra ospitate radio e tv per promuovere il suo album “Accetto miracoli” uscito lo scorso 22 novembre e che nella prossima stagione ha già pianificato una serie di concerti nelle principali città italiane, quasi tutte le date sono già sold out il che fa pensare che la sua presenza nella città ligure è decisamente gradita.

Il festival di Sanremo così come l’ha concepito Amadeus sembra essere ancora in fase organizzativa: non si conoscono ancora i nomi di tutti i big e neanche delle presenze femminili che accompagneranno Amadeus in questa avventura, il desiderio del conduttore è quello d’avere diverse donne a serata questo per avere la possibilità di raccontare storie diverse.

Sanremo 2020, Fiorello (forse) ci sarà, Jovanotti no

Le prime notizie sugli altri ospiti di Sanremo 2020 oltre che Tiziano Ferro riguardano Fiorello che a quanto pare ci tiene a far fare bella figura all’amico e sicuramente sarà presente sul palco dell’Ariston, mentre non si può dire lo stesso di Jovanotti che a quanto pare in quel periodo sarà fuori Italia e non potrà accogliere l’invito di Amadeus.

Nonostante alcuni dettagli ancora da definire, e alcune sorprese da rivelare Sanremo 2020 si annuncia uno spettacolo degno dei suoi predecessori: di certo replicherà gli ascolti delle manifestazioni degli anni precedenti.