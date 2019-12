Al Bano, l’addio alla mamma Jolanda Carrisi

Si è spenta all’età di 96 anni Jolanda Carrisi la mamma di Al Bano un volto noto anche al pubblico grazie alle tante ospitate nei salotti televisivi come Domenica Live, molte le volte che Barbara D’Urso ha voluto dialogare con la donna considerata dal cantante una vera e propria colonna portante della famiglia. Jolanda Carrisi ha sempre sostenuto il figlio in tutte le sue scelte, amando i nipoti ma soprattutto si è dimostrata con il tempo una suocera ideale sia per Romina Power che le ha riconosciuta d’averla accolta come una figlia che per Loredana Lecciso che si è sempre sentita molto amata dalla donna.

Molti i messaggi di cordoglio da quelli dei nipoti a quello di Romina Power che in un lungo post ha espresso il suo immenso dispiacere, ma allo stesso tempo ha rivelato che è impossibilitata a presenziare al funerale: ” Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1° gennaio. Ma il suo funerale oggi, no”, spiega Romina che aggiunge: “Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare. Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo.“

Romina Power: “Il mio pensiero è per Al Bano”

Romina Power rivela tutto il suo dolore per la morte dell’ex suocera Jolanda una persona che ha amato profondamente, ma il suo pensiero va ad Al Bano e ai suoi figli che tanto amavano la nonna:”Mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e sopratutto ad Albano che è stato un figlio amorevole ed esemplare. E passerò comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinché abbia una favorevole reincarnazione.” Non altrettanto loquace è Loredana Lecciso che sui social scrive semplicemente: “Nonna speciale!”, sicuramente lei non mancherà di presenziare ai funerali della mamma di Al Bano.