Romina Power su Instagram: “Happy birthday Ylenia!”

Romina Power non si rassegna alla morte della figlia Ylenia, evento che per molti versi rivoluzionò la sua vita famigliare e che ancora oggi le crea più di un disagio. Negli ultimi tempi la cantante ha lanciato più di un appello per cercare la figlia, lei crede che sia ancora viva e che possa essere cercata sarà anche per questo che nel giorno del suo compleanno Romina scrive su Instagram un post d’auguri per la ragazza, si augura che lei dovunque sia lo possa vedere e comprendere che non l’ha mai dimenticata:” Happy birthday,Ylenia! I would have liked to have kept you like this forever! ❤❤“.”

Romina Power è certa che Ylenia è viva, non accetta la sua morte soprattutto perchè la sua scomparsa è avvenuta in circostanza particolari e evidentemente lei crede che ai tempi non è stato fatto tutto il necessario per cercarla. Solo qualche giorno fa ha lanciato un altro appello: “Novembre è il mese in cui Ylenia è nata. L’abbiamo persa negli Stati Uniti nel gennaio del 1994. Aveva soltanto 23 anni. Io non perderò mai la speranza di poterla riabbracciare di nuovo. Sono sicura sia cambiata molto negli anni, ma chiunque di voi dovesse riconoscere una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore, mi contatti.”

Romina Power determinata a trovare Ylenia

Nonostante siano passati tanti anni Romina Power è ancora determinata a trovare Ylenia, da quel Gennaio del 1994 la giovane sarà sicuramente cambiata ma è sicuramente riconoscibile, lei spera che possa tornare. La sofferenza di Romina Power dovuta proprio alla scomparsa di Ylenia si percepisce dalle tante foto della figlia che la cantante pubblica sul suo profilo, immagini che ricordano la ragazza in tutta la sua bellezza con tutta la vita davanti e piena di gioia.