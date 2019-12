Alba Parietti, il figlio Francesco: “Ho fatto la Fattoria solo per soldi”

Alba Parietti e Francesco il figlio avuto da Franco Oppini sono stati ospiti a Che tempo che fa, i due hanno parlato del loro rapporto ma anche dei progetti professionali e privati. Francesco è cresciuto nell’ambiente televisivo grazie a due genitori molto noti, ma lui ha scelto d’occuparsi di altro e di non intraprendere nessuna carriera inerente al mondo dello spettacolo.

Il figlio di Alba Parietti è un commerciante d’auto e per divertimento fa il commentatore sportivo in una emittente privata, è competente per quel che riguarda i motori ma anche il calcio una sua passione. Francesco ricorda che la decisione di fare la Fattoria è stata maturata in seguito ad un bisogno economico personale: “Si, io l’ho fatta per un motivo molto semplice. Nel 2004 avevo bisogno di soldi, come tanti giovani. L’ho fatto per un discorso economico, semplicemente per quello.”

Alba Parietti e Francesco Oppini confessioni a Che tempo che fa

Francesco Oppini si dice lontano dagli ambienti televisivi, non ha scelto di vivere di tv e di spettacolo la sua è una comune professione e tutto questo gli piace. Non è attratto dal mondo televisivo, è un ambiente a lui molto comune e ne conosce le dinamiche sarà anche per questo che ha deciso di starne lontano scegliendo una vita più normale. Il suo ruolo di telecronista sportivo non lo considera un lavoro, ma solo un hobby:”Telecronista sportivo? Si, ma quello è un hobby”, ha spiegato Francesco: “Io sono un po’ rimasto fuori dal discorso televisivo. Faccio Diretta Stadio ma sono un normalissimo commerciante di automobili”.