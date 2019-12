Albano Carrisi: “Mia madre è stata l’amore più grande della mia vita”

Albano Carrisi parla della mamma Jolanda ad una settimana dalla sua scomparsa, il cantante rivela quanto era attaccato a lei e quanto adesso gli manca, un amore grande e vero la cui assenza si farà sentire nella sua vita ma anche in quella dei suoi figli che volevano molto bene alla nonna. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv Albano ha rivelato come si sente, qual’è il suo stato psicologico in questo particolare momento della sua vita:

“Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei. Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data.“

Albano Carrisi: “Mamma Jolanda passerà il Natale con papà in paradiso”

Albano Carrisi ha poi affermato che l’unica cosa che gli da serenità è sapere che sua madre trascorrerà il Natale insieme al padre, un pensiero che lo rincuora nel profondo dell’anima: “L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in paradiso.” Jolanda Ottino è scomparsa martedì 10 dicembre 2019 a Cellino San Marco, era malata da tempo ma la sua morte è stata inaspettata, era prossima a compiere 97 anni.