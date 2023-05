Albano confessioni hot su Loredana: “Il sesso? E’ come il cibo!”

“4 volte 20″ è il titolo dello speciale evento dedicato agli 80 anni di Albano Carrisi che andrà in onda su Canale 5. Il cantante ha rilasciato una serie d’interviste dove ha rivelato d’essere una persona serena e soddisfatta del suo percorso di vita: rifarebbe tutto, anche che le cose di cui non va fiero, e questo per non fare torto a nessuno.

Il cantante di Cellino San Marco ha ricordato i trascorsi con Romina Power. Oggi è tornato a cantare con lei ed è felice di condividere ancora il palco: “C’è, ed è sempre bellissimo stare sul palco insieme. Le traversie, in qualche modo, le abbiamo superate”. Da qualche anno Albano ha ritrovato anche la serenità sentimentale con Loredana Lecciso, la showgirl gli ha dato due figli. I due dopo essersi conosciuti si sono lasciati per un periodo per poi tornare insieme.

Nonostante gli 80 anni Albano non si priva del sesso: “Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti.” Ha poi fatto un bilancio del suo ruolo di padre. Ha avuto 4 figli da Romina e due dalla Lecciso e ha capito che ogni esperienza è stata diversa: “Sono stato un padre più liberale del mio: in genere dico sì alle richieste dei miei figli di provare e di sperimentare, anche per reazione ai no che ho ricevuto”.

Albano, ecco il regalo che vorrebbe ricevere

Albano ha anche confessato qual è l’unico regalo che vorrebbe ricevere per i suoi 80 anni. Non desidera cose materiali ma solo la fine guerra Russia- Ucraina. Un conflitto drammatico che il cantante ha condannato sin dall’inizio prendendo le distante da Putin. Carrisi ha anche annullato tutti i concerti in Russia fino a quando non sarà terminata la guerra.

“Caro Al Bano, la guerra è finita. Tanti auguri” questo è il messaggio che Albano vorrebbe ricevere. Ha cantato per Putin prima che lui diventasse presidente e aveva un rapporto formale con lui, ma ora condanna appieno la sua decisione d’invadere l’Ucraina.