Albano: “Non c’è in programma nessun matrimonio”

Albano pone fine, o almeno ci prova, al gossip che riguarda la sua vita privata con Loredana Lecciso affermando che non ha nessuna intenzione di risposarla. Il cantante continuamente al centro della cronaca rosa che lo ritiene dividersi fra i suoi due amore della vita Romina Power e Loredana Lecciso ha spiegato che per il momento non è in programma nessun matrimonio, convive con la Lecciso e stanno bene così.

Intervistato a I Lunatici, il programma di Rai Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio Albano ha rinnovato pubblicamente la sua stima per la Lecciso madre dei suoi figli più piccoli, la considera una donna intelligente e attenta alle attenzioni dei ragazzi. Il cantante di Cellino San Marco conferma di stare molto bene con lei, ma il matrimonio è un’altra cosa e per il momento non è previsto.

“Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni. Io sto bene con Loredana così come sto. È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno”.

Albano e Romina Power oggi solo grandi amici

Albano non ha potuto fare a meno di parlare anche di Romina Power donna con cui ha condiviso gran parte della sua vita, gioie e dolori e con cui è stato sposato per molto tempo. Dopo un periodo di distacco i due sono tornati sul palco insieme per la gioia dei fans, ma fra loro non è rinato nessun sentimento. Albano ha confermato il suo rispetto per Romina e ha rivelato quali sono il loro rapporti attuali: “Con lei ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva.”