Alberto Matano commenta la rivoluzione di Pomeriggio 5: “Prendono spunto da noi”

Conduttore veterano de La Vita in diretta che si conferma campione d’ascolti Alberto Matano ha commentato la rivoluzione che ha travolto Pomeriggio 5. La liquidazione improvvisa di Barbara D’Urso, che ha sempre fatto un intrattenimento diverso da La Vita in diretta potrebbe creare qualche problema al format di Rai Uno. Lo stesso Matano ha rivelato che Mediaset, scegliendo Myrta Merlino ha preso spunto dal suo modo di fare tv:

“Siamo stati sempre competitor (con la d’Urso, ndr) con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico”. Il giornalista ha poi speso parole d’affetto nei confronti della collega che prenderà il posto di Barbara D’Urso. La Merlino, anche se ha condotto l‘Aria che tira per anni è soprattutto una giornalista e segue alcuni canoni per dirigere i suoi programmi.

“Lei è una collega e un’amica, nei cui confronti nutro profonda stima. Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione”. La gentilezza d’Alberto Matano è ammirevole a tal punto che è certo che la sfida con la nuova versione di Pomeriggio 5 sarà leale e trasparente. Nessun colpo basso da entrambe le parti. Il conduttore ha poi smentito la possibilità che il prossimo anno possa lasciare La Vita in diretta.

Alberto Matano: “Quello che succederà dopo non lo so“

A Super Guida tv Alberto Matano ha smentito di voler lasciare La Vita in diretta il prossimo anno. Vive giorno per giorno e non può fare programmi a lungo termine: “Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ci segue e ci aspetta. Sono abituato a vedere giorno per giorno quello che succede.”

Ha poi concluso: “la prospettiva di adesso è di rifare La Vita in diretta. Quello che succederà dopo non lo so ma l’auspicio per il futuro è di trovare una squadra di lavoro come quella che ho”.