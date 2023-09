Alberto Matano commenti sul nuovo Pomeriggio 5: “E’ come La Vita in diretta”

Alberto Matano sta per tornare alla conduzione de La Vita in diretta. Il contenitore pomeridiano di Rai Uno è tra i format di punta della rete di stato. Ha sempre conseguito risultati d’ascolto sorprendenti e questo grazie alla conduzione del giornalista che è sempre apparso professionale, sincero e imparziale anche con i suoi ospiti.

Intervistato da Libero Matano ha commentato le prime puntate di Pomeriggio 5. Il daytime rivoluzionato di Canale 5 condotto oggi da Myrta Merlino che ha preso il posto di Barbara D’Urso somiglia oggi a La Vita in diretta. Matano è convinto che il format è ispirato proprio al suo programma: “Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomerigio 5 si rifanno un po’ al nostro format. E questo non può che farmi piacere. Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta.”

Il giornalista ha poi aggiunto: “Anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!” Il giornalista è soddisfatto del fatto d’essere stato d’ispirazione per la concorrenza.

La Vita in diretta, tutte le novità del talk

Alberto Matano ha poi parlato della nuova versione de La Vita in diretta. Il daytime di Rai Uno non cambierà nella forma ma ci sono alcuni dettagli che saranno diversi. Il conduttore ha rivelato che lo studio sarà del tutto nuovo:

“Formula che vince non si cambia. Avremo sempre al centro il racconto dei più importanti fatti di cronaca, per poi concludere con momenti più pop e leggeri”. Il giornalista ha anche riferito d’aver dato molto a La Vita in diretta: “Io credo di aver messo il mio: la mia esperienza, il mio bagaglio e anche la mia età, perché quando ho iniziato avevo 45 anni, ora ne ho 50, e quindi ho usato l’occhio di un quarantenne in un racconto rivolto a un pubblico del pomeriggio, di età alta.”