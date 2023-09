Alberto Matano, parla la madre: “Il coming out mi ha spiazzato”

Volto consolidato de La Vita in diretta, leader degli ascolti del pomeriggio di Rai Uno, Alberto Matano sta vivendo un momento felice della sua vita. Ha un compagno, marito dallo scorso anno, che adora ed è molto legato alla sua famiglia, che cerca di tenere lontano dai riflettori.

Il magazine Gente ha intervistato la mamma Marisa Fagà, definita dal giornalista una donna libera. La donna ha rivelato che quando Matano ha fatto coming out è rimasta spiazzata, nonostante avessero un legame molto stretto non si era accorta di nulla: “Effettivamente, non mi ero mai accorta di nulla. Alberto aveva avuto una storia importante con una ragazza a cui mi ero affezionata, non ci pensavo proprio. Lì per lì è stato assai spiazzante ed emotivamente forte, ma l’amore prevale sempre.”

- Advertisement -

Ha poi aggiunto: “Insomma, dico la verità: non ne ho sofferto. C’è stato un momento di grande commozione reciproca e poi mi sono detta: “Marisa, ma scherzi? Hai fatto le battaglie per i diritti tutta la vita!”. Non amo, però, certe narrazioni, il frastuono sulle scelte private di Alberto: questo devo dirlo! Ma amo Riccardo, è un ragazzo adorabile ed è un pezzo della nostra bellissima famiglia di cui vado fiera.“

Alberto Matano: “Mia madre una donna libera”

In alcune occasioni Alberto Matano ha parlato della mamma Marisa, una donna forte e determinata ma anche molto affettuosa: “Mia madre è stata ed è una donna libera. Ha sempre fatto ciò in cui credeva, anche quando aveva tutti contro. È stata coerente con se stessa, lei, ma anche mio padre: ci hanno insegnato a essere leali e liberi.” Ha dichiarato il conduttore.

- Advertisement -

Matano ha anche ammesso d’aver spesso dei contrasti vivaci con il genitore: “Siamo simili, abbiamo dei confronti accesi quotidiani. Su qualsiasi cosa io faccia o dica, una foto su Instagram, una cadenza: è sempre lì a dirmi la sua.” Il conduttore accoglie sempre con affetto le critiche della mamma e ne fa tesoro per migliorarsi.