Alena Seredova parla d’Ilaria D’Amico: “Oggi può essere un supporto”

Intervistata dal magazine Gente Alena Seredova ha parlato della sua vita attuale. Oggi è sposata con Alessandro Nasi da cui ha avuto una figlia, Vivienne. E’ molto felice e sta vivendo un momento speciale. Al noto giornale ha parlato del matrimonio finito con Gigi Buffon e di come i figli hanno reagito all’accaduto.

In più occasioni Alena ha sempre ribadito di non condividere il concetto di famiglia allargata. Per questo i suoi contatti con l’ex portiere della Nazionale si sono limitati alle decisioni che riguardano i ragazzi. Attualmente la Seredova sembra avere una visione diversa della situazione. La modella non manca infatti di riconoscere che oggi pensa al bene dei figli che sono circondati da tanto affetto:

“Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dare vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”. E’ raro che Alena faccia un riferimento alla donna che ha portato alla fine del suo matrimonio.

Alena Seredova: “I risvolti positivi sono importanti“

Alena Seredova ha superato la rabbia e il rancore nei confronti dell’ex. Alessandro la rende felice e le ha dato quella famiglia che tanto desiderava. Anche per questo che non manca di trovare risvolti positivi anche in situazioni apparentemente dolorose:

“E’ giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative. Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa”.