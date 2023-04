Alessandro Parini: oggi il rientro della salma in Italia

Arriverà oggi, intorno alle 14 all’aeroporto di Ciampino con un volo militare, la salma di Alessandro Parini, l’uomo di 35 anni ucciso venerdì scorso sul lungomare di Tel Aviv. Ad accogliere il corpo della vittima ci saranno: il Capo dello Stato Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’avvocato romano era partito il giorno stesso della tragedia, insieme ad altri quattro amici, mentre altri due ragazzi li aspettavano in città dalla sera prima.

“Stavamo camminando sul lungomare quando abbiamo sentito il rombo di un’auto che ci passava accanto, poi gli spari, e ci siamo dispersi. Quando siamo tornati indietro abbiamo visto Alessandro steso in terra nel sangue”, ha raccontato un’amica della vittima. In seguito all’autopsia è arrivato il nulla osta al trasporto del corpo in Italia. L’aereo dell’Aeronautica Militare è partito in mattinata alla volta della capitale d’Israele con a bordo alcuni familiari e personale del Ministero degli Esteri e farà presto rientro con la salma.

Oggi il ROS ascolterà i compagni di viaggio di Parini

“Ci vediamo a Pasquetta”, aveva detto Alessandro salutando i genitori che l’avevano accompagnato all’aeroporto all’andata. Infatti, i giovani avrebbero dovuto fare ritorno dalla vacanza proprio ieri. Oggi il ROS, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri che si occupa di terrorismo, ascolterà qui in Italia i 6 ragazzi che erano in viaggio con Alessandro Parini.