Alessia Marcuzzi furiosa: “Non devo dare spiegazioni a nessuno”

Volto iconico della tv Alessia Marcuzzi ha rilasciato un’interessante intervista a La Repubblica. La conduttrice sta vivendo un secondo momento della sua vita professionale: dopo aver abbandonato i reality e Mediaset si è presa un anno di pausa ed è tornata in Rai con un programma da lei ideato: Boomerissima.

Il format è stato un successo dalla prima puntata ed è stata immediatamente confermata una seconda stagione. La conduttrice è stata spesso al centro del gossip a causa della sua vita privata. E’ mamma di due figli avuti da due uomini diversi, Tommaso e Mia, ma è felice della sua famiglia allargata. Oggi Alessia è single, il suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi è finito da qualche mese, ma fra i due c’è ancora un rapporto di stima e affetto.

A Repubblica la Marcuzzi ha respinto le critiche di chi ancora oggi giudica le sue scelte sentimentali d’oggi e del passato: “Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi, insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte di lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto”.

Alessia Marcuzzi: “Amo la leggerezza”

La Pinella, questo il nome del suo blog, è una donna vivace che ama divertirsi, appare leggera ma non è superficiale. In passato ha affrontato delle insicurezze e dei momenti di disagio che in pochi cononoscono:

“Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia…“