Alessia Marcuzzi predica la fedeltà del cuore

Alessia Marcuzzi è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano, reduce da una stagione di successo di Temptation Island Vip e delle Iene Show, la it girl romana non esita a manifestare la sua natura passionale e istintiva, è una persona razionale ma quando si parla di sentimenti agisce soprattutto di pancia.

Alberto Dandolo ha intervistato Alessia Marcuzzi per il magazine Oggi, una chiacchierata confidenziale fra amici dove la conduttrice ha rivelato d’aver tradito alcuni dei suoi fidanzati passati, ma dopo che è successo ha subito chiuso le relazione non avrebbe mai potuto convivere con una bugia del genere.

Certo è che Alessia contempla il tradimento come un gesto passionale, lei agisce senza pensare, si fa trascinare dal suo istinto ma questo fa parte del suo modo d’essere e non vuole cambiarlo: “Confesso che ho peccato. Anche io, più volte, sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo.”

Alessia Marcuzzi: “Confesso ho tradito e peccato”

Nonostante Alessia Marcuzzi confessi il tradimento e si giustifichi affermando non ha perseverato perchè ha poi lasciato il fidanzato tradito per iniziare una nuova relazione riconosce nella fedeltà fisica una bene prezioso necessario per la sussistenza della coppia, un aspetto che non può essere trascurato per vivere un rapporto sano e duraturo.

La conduttrice ha poi aggiunto che per lei è molto importate anche la fedeltà del cuore che si esprime in tutti quei gesti di collaborazione, trasparenza e onestà che ogni rapporta merita per essere considerato vero e sincero: “… invece, un oggettivo dovere morale, la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti.“