Alex Basciano rompe il silenzio: “Non c’è stato nessun tradimento”

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Alex Basciano. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e nonostante qualche dubbio iniziale il loro amore andava a gonfie vele. Lo scorso anno Alex ha chiesto sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia la mano dell’influencer. Poi Sophie è rimasta incinta e la scorsa primavera è arrivata Celine.

Apparentemente genitori felici. i due negli ultimi mesi sono stati soggetti a più d’una crisi. Il loro amore ha vacillato, ma poi sono sempre riusciti a superare i problemi. Oggi a quanto pare la rottura è definitiva. La Codegoni ha parlato di “cose gravi” e in molti hanno pensato ad un tradimento dell’ex tentatore. Molte le illazioni fatte in queste ore, tanto che Basciano ha deciso d’intervenire e fare chiarezza.

- Advertisement -

L’ex gieffino ha rotto il silenzio e ha dato la sua versione dei fatti. Basciano ha pubblicato uno scatto dove appare in ospedale, non ha reso noti i motivi del ricovero ma ha accompagnato l’immagine con una didascalia che fa riferimento all’ex fidanzata: “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati”.

Alessandro Basciano: “Non ho mai tradito Sophie“

Basciano ci tiene a sottolineare di non aver mai tradito Sophie Codegoni, non ha avuto altre relazioni: “Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento.”

- Advertisement -

L’ex volto del Grande Fratello ha poi chiesto rispetto per il momenti critico che sta vivendo: “Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e per il mio riposo”.