Alfonso Signorini confessa: “alcune persone mi hanno deluso”

Prossima a debuttare con la nuova edizione del GFVIP del tutto rivoluzionata Alfonso Signorini è stato ospite della puntata domenicale di Verissimo. Il conduttore ha parlato di tutte le novità che il pubblico vedrà nel reality, ma anche di cosa ha sbagliato nell’ultima stagione.

Lo scorso Gfvip è stato duramente criticato, e la stessa dirigenza Mediaset è intervenuta per limitare il trash. Il conduttore ha precisato che oggi la nominazione vip è stata eliminata, visto il mix di concorrenti. Come ha già dichiarato Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa sarà solo il Grande Fratello, un ritorno all’origini ma adattate al presente:

- Advertisement -

“Sarà solo Grande Fratello, non più Grande Fratello Vip. Ritorniamo alle origini. Non solo nel nome, ma anche nel format. Complici anche i suggerimenti dell’editore, che sono stati preziosi, abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità”. Il conduttore ha sottolineato che sarà posto l’accento sul vissuto delle persone: ognuno ha qualcosa da raccontare e questo appassionerà il pubblico: “Punto di forza del programma sono proprio le persone comuni, che ritornano alla grande e hanno delle storie bellissime da raccontare. Hanno tanta voglia di raccontarsi e di ascoltare.”

Alfonso Signorini: “L’anno scorso abbiamo sbagliato“

Il direttore di Chi ha poi riconosciuto la sua responsabilità in merito alle critiche ricevute lo scorso anno. Sono stati fatti degli errori e il giornalista lo ha ammesso in modo palese:

- Advertisement -

“Le critiche erano fondate. Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità.” Ha poi concluso: Anch’io mi ero ‘innamorato’ di persone che poi nel corso del programma mi hanno profondamente deluso”.