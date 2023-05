Allerta meteo: forte temporale a Como e provincia

Arriva dalla protezione civile Lombardia l’allerta meteo su tutto il territorio regionale. Dalle 21 di ieri sera 9 maggio è codice giallo per “forti temporali”; l’allerta cesserà alla mezzanotte dell’11 maggio. Da palazzo Marino hanno comunicato che il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile si occuperà di monitorare e coordinare eventuali interventi e casi di emergenza.

Secondo gli esperti per la giornata del 10 maggio, le condizioni metereologiche continueranno ad essere instabili. Si attendono piogge diffuse su tutta la Regione da deboli a moderate nella notte e fino alle prime ore del mattino. Drammatica la situazione a Como: forti temporali si sono abbattuti in città e provincia. Per oggi sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2325m.

L’ondata di perturbazione ha colpito anche il nodo idraulico di Milano

I venti al mattino saranno deboli e proverranno da Est; al pomeriggio assenti. L’ondata di perturbazione ha colpito anche il nodo idraulico di Milano a partire da ieri pomeriggio. Le piogge si sono intensificate nella notte e questa mattina, ma senza generare gravi conseguenze se non qualche disagio per la circolazione stradale. Per la giornata di oggi sono previsti oltre 6 millimetri di pioggia.