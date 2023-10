Allerta Meteo in tempo reale: colpita la provincia di Parma dove è crollato un ponte

La provincia di Parma è una delle più colpite del nostro paese dall’ondata di maltempo che ha avuto inizio nella giornata di ieri. Proprio nel parmense si sono perse le tracce di una persona che risulta dispersa da ieri. L’uomo era stato avvistato attaccato a un tronco nel letto del fiume La Parma e da quel momento non è stato più visto. I soccorritori hanno fatto partire le ricerche.

Crollo di un ponte per il forte maltempo

Intanto nella provincia di Parma, lungo il torrente Sporzana, è crollato il ponte Orzanello a causa della piena del fiume ingrossato dalle forti piogge. L’infrastruttura collegava i comuni di Fornovo e di Terenzo. Il ponte sarebbe crollato nel momento di massima piena a causa di un’onda che avrebbe fatto cedere un pilone.

Resta chiuso anche il ponte sullo Sporzana nelle frazioni della Salita e di Respiccio.

Scuole chiuse in 19 comuni

A causa dell’allerta maltempo di queste ore, sono state chiuse le scuole in 19 comuni della provincia di Parma. I servizi educativi sono sospesi ad Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano melegari, Varsi.

La situazione in provincia di Parma resta critica ed è stata emanata un’allerta meteo di tipo rosso. La zona più colpita dalle precipitazioni è la Val Baganza in cui sono avvenuti vasti allagamenti nei comuni di Calestano e Berceto con diverse frazioni rimaste isolate per le strade allagate, ma anche per alcuni smottamenti. Allerta anche nel comune di Corniglio a causa delle frane. Aggiornamenti