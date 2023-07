Alpi francesi: morta coppia originaria di Torino

Un tragico incidente in moto ha messo fine alla vita di due giovani originari di Torino. Devis De Luca, 32 anni, e la compagna Ilaria Chiotto, 30 anni, si trovavano in val Maurienne, poco distante dal confine con la provincia di Torino in linea d’aria. La coppia stava percorrendo la strada dipartimentale 1006 a bordo di una moto, dopo essere andata a fare un’escursione in montagna passando dal colle del Galibier.

Nel tragitto la moto è uscita improvvisamente di strada senza urtare altri veicoli e i due non hanno avuto scampo. In loco sono presto giunti i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia. La dinamica dell’accaduto al momento è al vaglio della gendarmeria francese che ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente. Le vittime abitavano entrambe ad Asti ma erano originarie di Torino.

Lui era il titolare della ditta Mister Glass di corso Casale ad Asti, mentre la ragazza lavorava come operatrice socio-sanitaria per l’Asl Torino. Si cerca di ricostruire la dinamica dell’accaduto: il motociclista è stato distratto da qualcosa? Potrebbe essersi trattato di un problema di carreggiata? Nelle prossime ore si avranno informazioni più dettagliate sul caso.