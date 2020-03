Amanda Lear su Oggi: “Due ore di sesso al giorno sono il massimo”

Amanda Lear da sempre personaggio misterioso e curioso si è conquistata la fama e la popolarità grazie al mistero creato, da lei stessa, sulla sua sessualità per molti atipica e non ben definita, eppure l’artista ha sempre dichiarato d’aver un rapporto con il sesso speciale anche oggi che ha 80 anni non ne può fare a meno, vivacizza le sue giornate ed è una componente della sua quotidianità a cui non potrebbe mai rinunciare:

“Ora, quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto. Due ore di sesso al giorno sono il massimo”. Le dichiarazioni di Amanda Lear hanno avuto un immediato eco mediatico, anche per il fatto che l’artista ha risposto una volta per tutto a chi ha costantemente insinuato che lei potesse essere un uomo: “Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono uomo è sicuramente un idiota.”

Amanda Lear è una giovane ottantenne con tanta voglia di vivere e godersi il tempo che le rimane, ammette d’essere una spendacciona e rivela anche d’aver fatto testamento: ha deciso di lasciare tutto ai suoi gatti, appena 10 che le sono stati sempre vicino e sono per lei una vera medicina: “I miei gatti mi hanno salvato, sono stati i migliori medici per me”.

Amanda Lear: “Il cinema italiano? Non si fanno film seri”

Dopo aver parlato schiettamente della sua vita privata Amanda Lear ha voluto commentare lo stato del cinema italiano e ha ammesso che nella nostra nazione non si fanno film seri, ma solo buffonate affermando che a lei questo piace molto: “Sfortunatamente gli italiani non hanno una cultura cinematografica meravigliosa come i francesi. In Italia non si girano film seri, solo buffonate. Ma sanno che io mi diverto a farle.”