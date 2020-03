Amici 19, Eleonora Abbagnato bufera social sulla prima ballerina

Eleonora Abbagnato attaccata sui social per non aver preso una posizione chiara nella polemica nata ad Amici 19 tra Javier e Nicolai

Chiamata in causa da Maria de Filippi per porre l’accento sul comportamento decisamente rigido di Alessandra Celentano verso i ballerini allievi, Eleonora Abbagnato ha espresso nell’ultima puntata di Amici 19 il suo parere d’esperta sull’esibizioni di Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii contrastando la posizione della Celentano che invece sostiene che la tecnica non è qualcosa d’oggettivo come può essere l’aspetto artistico.

La prima ballerina dell’Operà di Parigi è stata molto diplomatica riconoscendo che entrambi i ragazzi sono molto bravi, uno è più attento alla tecnica mentre l’altro è molto più artistico. Ha poi aggiunto che a suo avviso la giuria non ha sbagliato, ha espresso solo la propria opinione, il tutto contrastando l’opinione della Celentano che è rimasta ferma sulla sua posizione.

L’Abbagnato ha giudicato anche i numeri dei due ballerini preparati per la puntata, dando risultati decisamente diversi da quelli di Alessandra Celentano che riconosce in Javier un talento che Nicolai non ha. Il parere espresso da Eleonora Abbagnato ha provocato un’immediata reazione social, in molti hanno sostenuto che la prima ballerina ha voluto compiacere Maria de Filippi e non ha espresso un parere sincero.

Amici 19, i social a favore di Javier Rojas e contro Nicolai

I social si sono espressi tutti a favore di Javier Rojas a cui riconoscono lo stesso talento che vede Alessandra Celentano, e non condividono le parole di Eleonora Abbagnato che è stata criticata per non aver dato un parere tecnico, per non essersi schierata.

“Per me avresti dovuto da professionista quale sei ammettere che tecnicamente non c’era competizione tra loro. Ti hanno chiesto un giudizio tecnico”. “Potevi prendere una posizione tra Javier e Nicolai. Avresti dovuto dire un nome, o l’uno o l’altro” . Questi solo alcuni dei commenti ricevuti su Instagram da Eleonora Abbagnato, commenti alcuni decisamente offensivi a cui la prima ballerina non ha ritenuto opportuno rispondere, almeno per ora.