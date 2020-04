Amici 19 finale: Gaia favorita, Javier escluso dal colloquio con Maria de Filippi

A poche ore dalla finale di Amici 19 il programma continua a mietere polemiche e dubbi facendo insorgere sui social i fans accaniti del talent che poco hanno digerito alcune dinamiche. Manifestatesi durante il serale della trasmissione andata in onda in modalità anomale adattate alle direttive emanate dal governo per fronteggiare l‘emergenza Coronavirus.

Favorita alla vittoria è Gaia Gozzi, reduce anche da un discreto successo ottenuto dopo la sua partecipazione nel 2016 a X Factor dove arrivò seconda e dove nonostante un immediato eco mediatico la sua carriera si è arrestata. Ora la partecipazione ad Amici con conseguente e eventuale vittoria potrebbe concederle un occasione di riscatto. Certo è che Gaia deve scontrarsi con l’altra cantante arrivata in finale Giulia e i due ballerini Javier e Nicolai.

L’attesa della finale non evita però le polemiche. In queste ore è andato in onda il day time del talent dove è stata mostrata Maria de Filippi a colloquio con i finalisti per incoraggiarli e augurargli buona fortuna, un rituale quello della conduttrice svolto costantemente al termine del programma.

Amici 19 finale, Javier non pervenuto

La messa in onda dei colloqui però ha fatto notare ai followers attenti che Maria de Filippi non ha avuto un dialogo con Javier Rojas, il ballerino cubano che più di una volta ha avuto a che dire sia con lo staff del programma che con la stessa conduttrice a quanto pare non è stato contattato o per lo meno il presunto dialogo non è stato mandato in onda. Alcuni followers hanno scritto: “Javier non pervenuto” facendo notare una difformità di trattamento del ballerino rispetto agli altri allievi candidati alla vittoria.

La protesta sui social si è alimentata in breve tempo, in molti hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti dei modi in cui è stato trattato Javier e allo stesso tempo hanno messo in evidenza quanta attenzione è stata invece dedicata a Gaia: “Quindi avevamo il tempo per il piantino e non per Javier. Tutto normale”.