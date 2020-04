Amici 19, Gaia Gozzi vince non senza polemiche: cosa è successo

Gaia Gozzi vince Amici 19 senza sorprendere, una finale andata in onda non senza polemiche che hanno coinvolto ancora una volta il ballerino Nicolai

Gaia Gozzi come da previsione ha vinto Amici 19, un’edizione non senza polemiche sia in studio che sui social dove il programma è stato molto criticato per alcune scelte e decisioni prese proprio dallo staff e dalla produzione del talent. Amici è andato in onda fino alla fine nonostante l‘emergenza Coronavirus che ha investito anche i palinsesti televisivi che hanno dovuto subire cambiamenti in seguito al rispetto delle direttive emanate dal governo, rispettate a fatica anche dal talent.

Nonostante l’anomalia della messa in onda nel programma non sono mancate le polemiche soprattutto tra Maria de Filippi e Alessandra Celentano discordi sul comportamento di alcuni allievi di ballo. Finalisti due ballerini Javier e Nicolai e due cantanti Gaia Gozzi e Giulia, i quattro allievi si sono giocati la vittoria esprimendo il loro talento sul palco. Il primo eliminato è stato Nicolai che dopo aver ringraziato per l’opportunità che Amici gli ha offerto ha ricevuto l’applauso e la standing ovation dei presenti tranne di Timor e di Alessandra Celentano che non hanno mai apprezzato i modi relazionali del ballerino rumeno.

Rimproverati dalla stessa Maria de Filippi i due insegnati sono rimasti fermi sulle loro posizioni, la Celentano ha risposto alla conduttrice in modo chiaro e diretto, specificando d’essere coerente con quello che ha sempre pensato di Nicolai: “Io non lo trovo poco educato. Ho comunque rispetto anche se sono seduta”.

Amici 19, Gaia Gozzi riceve gli auguri di Fedez: “Spacca tutto!”

Gaia Gozzi ha vinto Amici 19 senza sorprendere, in molti la davano favorita e i pronostici sono stati rispettati anche se sembra che al televoto non abbia avuto il plauso del pubblico. Eppure la cantante arrivata seconda a X Factor ha ricevuto poco prima della diretta gli auguri di Fedez che ha fatto un storia su Instagram proprio per incoraggiare Gaia a trionfare: “Non seguo Amici, ma ho letto della finale di stasera. Abbiamo condiviso un bellissimo viaggio insieme e non posso che augurarti ciò che meriti. Spacca tutto Gaia.”