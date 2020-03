Amici 19, Valentin Alexandru: “Vi spiego cosa succede fra me e Francesca Tocca”

E’ uscito da Amici 19 lasciando il segno in un talent che lo ha messo alla porta, il suo talento non è bastato per arrivare in finale ed emergere nella categoria danza eppure di Valentin Alexandru si continua a parlare in virtù di una presunta storia nata nelle sale prova con la professionista Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro ballerino anche lui di Ballando con le Stelle.

Dopo dubbi, rumors e insinuazioni del gossip Valentin ha deciso di scrivere un post su Instagram dove spiega che tipo di rapporto ha oggi con Francesca, ma soprattutto che tipo di relazione hanno avuto. Il latinista ha spiegato che con la Tocca è nato un feeling immediato, oltre alle prove di ballo hanno iniziato a messaggiarsi e poi si sono visti qualche fine settimana.

Il ballerino ci tiene a sottolineare che Francesca gli aveva parlato di un matrimonio in crisi, ma poi lui si è reso conto di quanto sia importante la famiglia e ha deciso di tirarsi indietro, è dispiaciuto d’aver corteggiato una donna sposata: “Quando sono andato a casa in Romania per le vacanze di Natale, prima del 25 dicembre, Francesca mi ha scritto per farmi gli auguri e da lì in poi abbiamo continuato a sentirci. Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino. Anche io sentivo la stessa cosa, però mi sembrava strano perché sapevo della sua situazione; tuttavia mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra loro.“

Valentin Alexandru: “Ho deciso di farmi da parte, lei una donna sposata”

Valentin Alexandru ha spiegato che ad un certo punto ha preferito non andare avanti con la relazione, lei è una donna sposata e non avrebbe dovuto neanche pensare di uscire con lei: “Forse tutti e due ci siamo lasciati trasportare da sentimenti molto forti, però anche se mi viene molto difficile, come ho già detto, preferisco pensare oltre e fare un passo indietro. Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e, anche se so che soffriremo e saremo giudicati da tante persone, credo che questa sia la cosa più giusta da fare perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante.” Da rilevare che per il momento il post è stato rimosso, non abbastanza velocemente per non essere ripreso dai vari siti di gossip.