Amici 2023, Anna Pettinelli: “Ecco come Maria mi ha convinto”

Anna Pettinelli torna nel suo ruolo di coach ad Amici. La speaker radiofonica coglie, ancora una volta, il testimone d‘Arisa che ha lasciato il format. La cantante a quanto pare vuole tornare a dedicarsi in modo totale alla sua musica, anche se secondo alcuni rumors è stata promossa come giudice di The Voice Kids.

In una recente intervista la Pettinelli ha spiegato che a chiederle di tornare è stata proprio la conduttrice d‘Amici: “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda”. La Pettinelli è stata felice d’essere stata convocata di nuovo. Il talent più visto della tv le piace, si appassiona a stare con i giovani talenti e la sua esperienza in radio è di grande aiuto. Inoltre ama litigare con Rudy Zerbi. Insomma ad Amici si sente a casa e ha ritrovato il suo team.

“Quindi è stato bello ricevere la telefonata di Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’. Ha dichiarato felice la speaker. In proposito ai suoi contrasti con l’ex produttore Sony, Anna ha anche spiegato come intende affrontare la situazione. Lei e Rudy hanno spesso punti di vista diversi, e sono reduci d’esperienze professionali decisamente non affini, ma hanno entrambi a cuore il bene degli allievi.

Anna Pettinelli: “Con Rudy non c’è niente di preordinato”

La neo coach d‘Amici ci tiene a sottolineare che i contrasti con Rudy Zerbi sono sempre stati reali, frutto di visioni musicali non comuni. Non c’è mai stato niente di pilotato e questo il pubblico lo ha capito:

“Se non saremo d’accordo, non saremo d’accordo. In tutto quello che vedete in tv tra me e Rudy non c’è niente di preordinato, nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo. Quindi se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo”. Amici si annuncia ancora una volta ricco d’emozioni e immancabili colpi di scena.