Amici 22, chi sono i finalisti: la protesta dei social

La semifinale d‘Amici 22 è andata in onda come da programma. Nonostante i presunti casi di Covid accertati tra gli allievi, la registrazione non è stata rimandata e tutto si è svolto nei tempi previsti. La puntata andata in onda ieri ha decretato i finalisti dell’edizione in corso, escludendo dalla possibile vittoria uno degli allievi maggiormente quotati del programma.

Dopo una serie di sfide e confronti Isobel, Mattia e Angelina sono volati in finale e anche Wax che ha ottenuto l’accesso dopo aver battuto Aaron. Ovviamente l’esclusione del talentuoso cantante non è piaciuta al pubblico in rete che ha immediatamente manifestato il proprio dissenso. Aaron nella scuola si è distinto per il suo talento, spesso superiore a quello dei sui compagni. Inoltre per molti Wax è decisamente meno meritevole della finale rispetto a Aaron e questo per un serie di ragioni.

“Ho chiuso, la finale ve la guardate voi”, ha cinguettato un utente. “Assurdo” Questi solo alcuni dei tanti commenti social contro Wax. La contestazione ha avuto un seguito rilevante e non ha mancato di assumere anche toni decisamente accesi. Non mancano i complottisti e chi sostiene che sia tutto già deciso e pilotato. Ovviamente nessun commento o risposta è arrivata da parte dello staff d’Amici. Del resto anche l’eliminazione di Federica, avvenuta la scorsa settimana, non ha trovato l’approvazione del pubblico.

Aaron: “Sono felice e soddisfatto”

Aaron ha accettato l’eliminazione sportivamente. Il suo lungo percorso a Amici è stato soddisfacente, ha imparato molto e si è potuto esibire in più occasioni mostrando il suo talento. Alla fine della puntata si è detto felice e soddisfatto, porterà sempre nel cuore l’esperienza nel talent e spera che sia un punto di partenza.

L’ex allievo, come i suoi ex compagni eliminati nelle puntate precedenti, ha poi rivolto un ringraziamento speciale a Maria de Filippi che ogni anno dedica molto tempo e attenzione ai ragazzi, cercando d’essere sempre comprensibile e disponibile con loro.