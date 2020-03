Amici di Maria De Filippi: tutto sulle 19 edizioni del talent show

Amici di Maria de Filippi compie quest’anno 19 anni, è il talent show più seguito in tv e detiene il record anche d’essere quello più longevo. Negli anni ha cambiato forma e regolamento ma l’ingrediente di base, la ricerca del talento artistico non è mai variata.

Voluto fortemente da Maria de Filippi Amici è nato come un format dedicato per dare spazio a giovani cantanti, ballerini ma anche appassionati di recitazione, programmato inizialmente per andare in onda il sabato pomeriggio ha conquistato nel tempo il suo posto speciale in prima serata dando spazio a quelli che sarebbero diventati in breve tempo degli artisti affermati e ricercati del panorama musicale e televisivo contemporaneo. Molti sono, infatti, gli artisti oggi alle hit delle classifiche che devono molto al noto talent.

Amici di Maria: ecco i vincitori delle prime tre edizioni

2001-2002 Prima Edizione. La prima edizione di Amici, chiamata Saranno Famosi, fu vinta da Dennis Fantina che oltre a cantare ha potuto debuttare in teatro come protagonista di alcuni musical. Voce di Saranno Famosi anche Monica Hill attualmente impegnata nel tour mondiale di Eros Ramazzotti e corista ricercata di molti cantati noti.

2002-2003 Seconda Edizione. Anche la seconda edizione di Amici- Saranno Famosi fu un successo in crescita, fu vinta da Giulia Ottonello talento musicale innato attualmente impegnata con una nota compagnia teatrale, protagonista di spettacoli e muscial di successo. Al secondo posto arrivò Anbeta Toromani d’origine albanese promossa a ballerina professionista.

I vincitori dell’edizioni 4-6

2004-2005 Quarta Edizione. Nella quarta edizione Amici ha consolidato il suo successo, diviene uno dei programmi più quotati di Mediaset e Maria de Filippi gli dedica tempo e spazio. Vincitore in quell’anno fu Antonino Spadaccino molto amato dal pubblico, è tornato a cantare solo recentemente dopo un periodo lontano dalla musica.

2005-2006 Quinta Edizione. In questa edizione vinse per la prima volta un ballerino Ivan D’Andrea sostenuto e pupillo di Garrison, ogni impegnato in alcune importanti compagnie di ballo. Volto oggi impegnato sui social e in alcuni spettacoli e parte dell’edizione del 2006 Andrea Dianetti che in questi anni ha saputo dimostrare il suo talento nel mondo dello spettacolo.

2006-2007 Sesta Edizione. Federico Angelucci vinse la sesta edizione del talent, ma ad emergere fu soprattutto Karima Ammar ancora oggi impegnata in alcuni programmi televisivi: ha duettato con Mario Biondi in Saremo Giovani.

I vincitori dell’edizioni 7-9

2007-2008 Settima Edizione. La settima edizione segna l’interesse palese del mondo discografico nei confronti dei talenti coltivati nella scuola, vinse Marco Carta che ebbe un successo meritato tanto da portarlo a conquistare il palco di Sanremo 2020 l’anno dopo. Carta ha partecipato all’Isola dei Famosi e prossimamente uscirà il suo prossimo album.

2008-2009 Ottava Edizione. Dall’ottava edizione di Amici uscirono due talenti ancora oggi sulla cresta dell’onda e molto amati dal pubblico: Alessandra Amoroso che con il suo Immobile e Stupida scalò le classifiche e conquistò il panorama musicale mettendo tutti d’accordo, e Valerio Scanu voce originale che nel 2010 vinse Sanremo e in seguito ha partecipato ad alcuni reality, recentemente è stato tra i protagonisti del Cantante Mascherato.

2009-2010 Nona Edizione. Emma Marrone è la vincitrice della nona edizione di Amici, la sua fu una conquista meritata. Dopo Amici Emma ha potuto collaborare con molti artisti e ha celebrato il successo di alcune sue canzoni, è stata poi promossa a coach nell’edizioni successive del reality.

Amici di Maria de Filippi: i vincitori dell’edizioni 10-12

2010-2011 Decima Edizione. Nel 2011 vince l’edizione decima di Amici, Virginio Simonelli cantante preparato e autore sofisticato che per ragioni poco comprensibili non ebbe un seguito nel mondo della musica. Tra gli allievi di quell’anno anche Annalisa Scarrone che è riuscita ad affermarsi con il suo mood e sound vintage e che oggi, dopo varie partecipazione di successo a Sanremo e alcuni singoli che hanno conquistato i vertici delle hit, è considerata una delle voci più cool della musica italiana.

2011-2012 Undicesima Edizione. Gerardo Pulli vinse questa particolare edizione, cantautore molto amato d’alcuni discografici come Mara Maionchi non ha continuato la sua carriera nella musica.

2012-2013 Dodicesima Edizione. A fare da padrone in questa edizione fu Moreno Donadoni, rapper che rivoluzionò le dinamiche del programma solito a celebrare soprattutto la musica leggera. Ha pubblicato alcuni singoli di successo, ha partecipato a Sanremo e per un periodo è stato anche coach del programma.

I vincitori dell’edizioni 13-15

2013-2014 Tredicesima Edizione. Inaspettatamente trionfa Deborah Iurato molto criticata durante il programma per non essere fisicamente perfetta. Deborah vanta, oggi, collaborazioni importanti come quella con Giovanni Caccamo a Sanremo. Protagonisti di questa edizione le band, si fanno notare i Dear Jack il cui frontman Alessio Bernabei è ancora oggi attivo musicalmente come solista.

2014-2015 Quattordicesima Edizione. Storica svolta nel programma che celebra la prima vittoria nel talent di un gruppo: i The Kolors molto amati e popolari formati da Alex Fiordispino, Daniele Mona e il carismatico frontman Antonio “Stash” Fiordispino . Stash è oggi tra gli insegnati della scuola.

2015-2016 Quindicesima Edizione. Il gigante buono, dalla voce calda e coinvolgente Sergio Sylvestre vince e conquista il pubblico e la critica musicale. A farsi notare anche due voci esclusive: Elodie Di Patrizi cantante dalla carriera in ascesa, reduce dal successo dell’ultimo festival di Sanremo e Lele talento affermato.

Amici: I vincitori dell’edizioni 16-18

2016-2017 Sedicesima Edizione. In questa edizione torna a vincere un ballerino Andreas Muller attualmente tra le file dei professionisti del programma e fidanzato con Veronica Peparini insegnante ufficiale della scuola. Partecipa a questa edizione anche Federica Carta, la cui carriera in ascesa vanta una importante collaborazione con Shade.

2017-2018 Diciassettesima Edizione. Vince l’edizione 2018 Irama che conquista la giura e anche il pubblico con la sua hit Nera che in breve diventa un cult musicale dell’estate. L’anno dopo Irama partecipa a Sanremo confermando il suo successo con il brano La ragazza con il cuore di latta. Nella stessa edizione anche Biondo, Emma Muscat e Einar.

2018-2019 Diciottesima Edizione. Giordana Angi e Alberto D’Urso si sono contesi una vittoria meritata d’entrambi anche se a tirare su la coppa d’Amici è il giovane appassionato di musica lirica. Entrambi i cantanti, che sono anche molto amici, hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo confermandosi dei veri professionisti.

Amici di Maria De Filippi vincitori: edizione 19 del 2020

In corso.